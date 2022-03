Arno : les meilleurs moments live des concerts à l’AB sur Classic 21

Le chanteur a par ailleurs été honoré pour l’ensemble de sa carrière lors du Festival du Film d’Ostende, sa commune d’origine.

L’événement se tenait ce dimanche (6 mars) au Kinepolis d’Ostende et l’artiste a été accueilli par une foule de fans à l’entrée. En 2007, il avait présidé la toute première édition du festival et avait également obtenu la première étoile du 'Walk of Fame' situé sur la digue.

Devant le public, il s’est exprimé : "Merci, Merci, pas de guerre, nous sommes quand même tous des Européens."

"Et vive les moules !", a-t-il ajouté en riant.

Par la suite, "La vie de Roger", un court-métrage dans lequel Arno tient le rôle principal, a été projeté dans la salle.

Ce 21 février, il était reçu au Palais Royal par le Roi Philippe.

En juillet dernier, on apprenait que le chanteur belge avait été hospitalisé et qu’il était ensuite rentré chez lui : "Arno poursuit sa convalescence chez lui, suite à une période d’observation à l’hôpital UZ de Bruxelles. Sur recommandation de ses médecins, il prend une pause de plusieurs mois pour se reposer et retrouver la forme."

Tous ses concerts autour de la sortie du très bel album " Vivre " avaient été annulés.

Mais en décembre, Arno s’est confié au Parisien en expliquant qu’il se portait nettement mieux avec son humour qu’on lui connaît : "Ça va. Les fleurs sont trop chères, je me suis dit que j’allais attendre pour crever".