Arno : le single avec Mireille Mathieu est sorti

On savait déjà que le chanteur avait collaboré avant sa mort avec Mireille Mathieu sur "La Paloma Adieu" et le single sort officiellement aujourd’hui.

Vous pouvez l’écouter ici et dans un communiqué, on peut lire :

"À la question " Avez-vous encore des rêves à réaliser ? ", Arno répondait dans une interview du Parisien parue le 2 décembre 2021 :

" Chanter en duo avec Mireille Mathieu ! À cause du putain de corona, on ne l’a pas encore fait, mais je suis vraiment fan de cette femme. J’ai des photos d’elle quand elle était jeune, qu’est-ce qu’elle était belle ! Elle ne change pas. Et qu’est ce qu’elle chante bien ! Pour moi, la France, c’est la Tour Eiffel et Mireille Mathieu. On la connaît partout dans le monde. Et elle s’est inventée elle-même. C’est une icône. "



Hasard de la vie, Mireille Mathieu a appris le décès du chanteur en sortant de la session d’enregistrement de cette nouvelle version de "La Paloma adieu".



En sort un duo fantastique, émouvant, joyeux, avec cette touche de "belgitude" qui caractérise tant Arno, éternel roi du rock belge."

Le clip de "La Vérité", le premier single issu de l’album posthume Opex est sorti à la fin du mois de juin :