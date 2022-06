ARNO : "La Vérité", premier extrait du nouvel album

On découvre aujourd’hui un premier extrait du prochain album posthume de notre regretté Arno.

Dans un communiqué, on peut lire : "Récemment disparu, le chanteur belge avait la volonté féroce d’enregistrer " son dernier album ". Pas un album monté à titre posthume, un vrai nouvel album, enregistré entre l’automne 2021 et le printemps à 2022 à Bruxelles."



"Mélodieuse et mélancolique, " La Vérité " flotte sur un rythme plus gai et plus léger que celui auquel nous étions habitués de la part du chevalier. Cette chanson se présente comme son dernier mantra, avec cette phrase qui résonne au son des guitares : "Embrasse le passé, il n’existe plus""