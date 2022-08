Arno : La découverte du public d’Adamo (épisode 18/20)

On n’assistait pas à un concert d’Arno, on vivait un concert d’Arno. Les chansons d’Arno étaient taillées pour les tournées. Dans la salle, le public est à son image : roots, blues, rock, souvent habillé de noir pour sortir le soir… Un public bien rock’n’roll ! Ça, c’est l’univers d’Arno en concert. Mais un jour, Arno décide d’aller voir un concert de cet autre monument belge : Adamo en concert à l’Ancienne Belgique et là, Arno découvre un public qu’il ne connaît pas !