Arno : la date de sortie et le nom de l’album posthume

On a aujourd’hui plus d’informations sur l’album posthume de l’artiste.

Il s’intitulera Opex et est prévu pour le 30 septembre prochain. On a déjà pu découvrir le titre "La Vérité" la semaine dernière, et on sait également que l’album comportera aussi une reprise avec Mireille Mathieu qui chante avec lui "La Paloma Adieu". Sofiane Pamart, l’artiste avec qui Arno avait collaboré sur son dernier album Vivre, sera également de la partie sur le titre " Court-circuit Dans Mon Esprit ".

On nous annonce aussi un album définitivement blues, ce que l’artiste avait déjà sous-entendu quand nous l’avions rencontré en avril 2021 sur Classic 21.

Dans le descriptif officiel, on peut d’ailleurs lire :

"Tout commence et finit avec le blues. C’est là qu’Arno Charles Ernest Hintjens a commencé son voyage musical en 1970, et c’est là qu’il se termine plus de cinquante ans plus tard. Le chevalier à la voix rauque est parti vers des terrains de chasse éternels, mais il nous offre un dernier cri. Le nouvel album baigne dans une atmosphère semi-tragique et marécageuse qui allie tristesse et espoir. La batterie brille, les guitares résonnent et Arno montre honnêtement comment son âme a mené un grand combat jusqu’à la fin. Opex réunit 10 grandes chansons inédites teintées de l’écriture si particulière et légendaire d’Arno. Inclus un duo avec Mireille Mathieu et un piano-voix avec Sofiane Pamart."

Les précommandes sont disponibles ici.