Arno : L’aventure Tjens Couter (épisode 16/20)

Avant TC Matic, avant Arno en solo : Arno et Paul Decoutere au sein de "Tjens Couter". Arno a une vingtaine d’années. Son rêve d’ado est devenu réalité : il a goûté à la scène au Vélodrome D’Ostende. La musique, ça devient du sérieux pour lui. Ostende est une ville incroyablement ouverte sur le monde musical, ça joue partout et dans tous les styles musicaux. Les 2 musiciens reprennent des grands standards de Blues dont le titre Little Red Rooster qu’ils intègrent sur l’album Who Cares en 1975.