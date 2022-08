Arno : L’Angleterre et Elvis (épisode 11/20)

Arno et ses potes traversaient la manche pour aller acheter des disques chez des vrais disquaires là ou ce type de commerce dédié au vinyle n’existait pas encore chez nous. Dans cet environnement baigné de notes, très vite, Arno a compris que la musique et lui, ça ne ferait qu’un. Et un titre d’Elvis Presley y est pour quelque chose.