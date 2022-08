Arno : En une seule phrase d’interview ce serait… (épisode 20/20)

Pour refermer cette série consacrée à Arno, concentrons-nous sur une phrase, peut-être même ''La phrase la plus martelée'' dans les interviews d’Arno y compris dans la toute dernière interview accordée à Classic 21 à l’archiduc à Bruxelles quelques semaines avant son grand départ. Bien sûr il y a les expressions savoureuses d’Arno, son bazaar, son stoemp, ses "allez allez, circulez", ses poulets rôtis qui tombent dans sa bouche, ce vocabulaire imparable, imagé et drôle… Mais le fil d’Ariane de ces dizaines d’interview, la phrase qu’il égraine au fil des décennies, c’est celle que vous allez entendre. Arno va vous la dire avec une voix plus ou moins jeune selon les extraits choisis et c’est avec ces quelques mots dits par Arno que se referme cette série consacrée à notre Arno National disparu le 23 avril à Bruxelles et à jamais dans l’histoire musicale du plat pays qui est le nôtre.