Les images sont signées Danny Willems et sont un enchaînement de cartes postales dans lequel les plus belles scènes et paysages de la Mer du Nord accompagnent un titre tout aussi mélancolique que mélodieux.

Arno Hintjens est décédé le samedi 23 avril 2022 à l’âge de 72 ans d’un cancer du pancréas contre lequel il luttait depuis fin 2019. Ostendais de naissance, il quitte la ville à 18 ans pour parcourir l’Europe et certaines régions d’Asie, seul avec sa guitare.