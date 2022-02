Arno au Palais Royal et l’interview exclusive de Tears For Fears, toute l’actu de la semaine en images à voir ici !

Bienvenue dans l’essentiel de l’actualité des derniers jours !

Arno a fait la Une avec une invitation au Palais Royal pour une audience avec notre Roi Philippe.

Et après 17 ans de silence, la tentation était grande d’inviter Tears For Fears à se livrer à vous, auditeurs de Classic 21. Le nouvel album " The Tipping Point " est sorti ce 25 février et c’est Curt Smith qui vous en parle dans une interview complète à voir ICI.

Avant de passer à la suite de l’actualité, un double hommage s’impose. A Mark Lanegan, pionnier du grunge de Seattle, et à Gary Brooker, membre du groupe britannique Procol Harum.

Dans cette édition de notre Journal du Rock en images, vous retrouverez aussi le nouveau Scorpions, à gagner tout ce week-end sur Classic 21, mais aussi les nouveautés de Florence + The Machine et Brian May.

Et pour terminer : les premières images du film " Phoenix Rising " qui documente le parcours de l’actrice Evan Rachel Wood, décidée à révéler au monde que son agresseur était le musicien Marilyn Manson.