Arnaud Ducret s’éclate avec… Les Inconnus sur scène

Les deux humoristes ont débarqué en plein spectacle. Prenant respectivement les traits d’un médecin et d’une infirmière, Didier Bourdon et Pascal Légitimus ont multiplié les clins d’œil à leurs anciens personnages comme Marie-Thérèse de L’Hôpital des Inconnus ou Ingrid de Tournez ménages ou en se faisant la fameuse bise d'Auteuil Neuilly Passy.

Les deux Inconnus et Arnaud Ducret ont pris du plaisir sur scène et le public présent dans la salle, et sur les réseaux sociaux, encore plus. "Le kiffe ultime", "Exceptionnel, quel plaisir de les voir ensemble et les entendre" ou encore "Un bonheur de les voir" pouvait-on lire dans les commentaires.