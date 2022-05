Arnaud Ducret et Claire Francisci se sont dit "oui" entourés de plusieurs stars

En couple depuis 4 mois et après avoir fait une cérémonie en petit comité au Mont-Saint-Michel en juillet 2021, le couple Arnaud Ducret et Claire Francisci a décidé de s’unir à nouveau devant plus de personnes leur étant chers. C’est ainsi que le samedi 28, ils se sont une fois de plus dit "oui" au cours d’une cérémonie en grande pompe au Château de Sannes, dans le Lubéron.

D’après un article Paris Match France, de nombreux artistes ont tenu à venir se réjouir avec le comédien et la danseuse en cette journée spéciale tels qu’Ophélie Meunier et son mari Mathieu Vergne, Arthur, Franck Dubosc, Valérie Damidot, Michaël Youn, Vincent Desagnat et Cartman, François-Xavier Demaison…