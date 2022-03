Arnaud Ducret en spectacle au Théâtre Royal de Mons

Il est foncièrement impossible de ne jamais avoir vu Arnaud Ducret de sa vie : il a formé un couple hyper attachant avec Alix Poisson dans la mini-série " Parents, mode d’emploi " et depuis lors, on le voit de plus en plus au cinéma, et ses spectacles ne désemplissent pas.

Arnaud Ducret parle de la vie, la vraie, celle du confinement, celle de parent, et puis la vie d’avant, des débuts, des petits boulots improbables,… Tout ça avec une énergie qui nous donne envie d’en faire partie. Arnaud peaufine un style un peu bourru, très rythmé, et formidablement populaire, dans ce qui est déjà son quatrième seul-en-scène qui sera présenté au Théâtre Royal de Mons ce 1er mai !