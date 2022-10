Arnaud De Meester vient à bout de l’Enduroman, l’un des triathlons les plus difficiles du monde

Arnaud De Meester a relevé un nouveau défi. Ce sportif amateur, habitué des épreuves d’endurance, a bouclé l’Enduroman, l’un des triathlons les plus difficiles du monde.



Relier Londres à Paris, l’idée est simple sur papier. Mais la réalisation est autrement plus ardue. Le départ a lieu à Marble Arch et l’arrivée à l’Arc de Triomphe. Entre ces deux lieux symboliques, il y a 140 kilomètres à pied en Angleterre, la traversée de la Manche à la nage et 290 kilomètres à vélo pour rejoindre la ville lumière. De nombreuses heures d’effort et au moins autant d’embûches. Il y a d’ailleurs beaucoup d’échecs dans cette épreuve et le Brabançon en a fait l’amère expérience en 2019. Il avait été contraint à l’abandon dans La Manche.



Mais Arnaud De Meester a de la suite dans les idées et une bonne dose de ténacité. Privé d’une deuxième tentative en 2020 par le Covid, il s’est relancé dans l’aventure cette année. Avec cette fois, la joie d’atteindre la ligne d’arrivée.



De Meester est le 52e athlète à venir à bout de ce que certains considèrent comme le triathlon ultime, parce qu’il propose des durées d’effort similaires dans les trois disciplines. Il a eu besoin 71 heures et 55 minutes pour boucler son exploit. Dans le détail, cela représente 21 heures et 28 minutes de course à pied, une première transition de près de 6 heures, 17 heures et 44 minutes pour traverser la Manche, une deuxième transition de plus de 10 heures pour bien récupérer et enfin un peu plus de 16 heures de selle.



Arnaud De Meester n’est pas le premier belge à finir l’Enduroman. En août 2019, Julien Deneyer avait ouvert la voie. Il s’était d’ailleurs approprié le record de l’épreuve en 52 heures et 30 minutes. Un record battu à deux reprises depuis. Le Français Lionel Jourdan a fixé la référence à 49 heures et 24 minutes.