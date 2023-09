Arnaud De Lie vainqueur du Franco-Belge : "On voit que le choix de prolonger chez Lotto était le meilleur"

Arnaud De Lie a conquis le 18e succès de sa carrière, le 9e de sa saison mercredi sur le Circuit Franco-Belge. Vainqueur au Mont-de-L’Enclus, le sprinteur belge est heureux d’avoir concrétisé le travail de ses équipiers.

"Cela fait toujours plaisir de pouvoir récompenser l’équipe même si ce n’est pas toujours simple. Je savais que j’avais de bonnes sensations après le Quebec et le championnat d’Europe", a lâché De Lie après l’arrivée au micro de Samuel Grulois.

"C’est un véritable plaisir de gagner en Wallonie, sur un circuit aussi dur. La course a été sélective du début jusqu’à la fin, entre autres grâce à mes équipiers. Cela fait du bien de gagner une course difficile comme celle-ci", a ajouté le Taureau De Lescheret.

Il a ensuite profité de cette victoire pour envoyer un message à ceux qui auraient préféré le voir s’engager dans une autre équipe.

"Je le dis depuis que j’ai resigné mais on voit que le choix de prolonger chez Lotto Dstny était le meilleur", a envoyé De Lie, sous contrat avec la formation belge jusqu’en 2026.

"On a prouvé que l’équipe crée vraiment un groupe autour de moi, mais pas seulement autour de moi. Cela récompense tout ce que Stéphane Heulot (NDLR : manager de Lotto Dstny) met en place. On tient une très belle équipe de division 2 mais pas seulement. On le voit ici, le podium ce ne sont que des équipes Pro Continentales. Cela montre que la D2 a beaucoup de talent", a conclu De Lie.