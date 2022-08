Arnaud De Lie vainqueur à Zottegem : "On récolte des points importants pour l'équipe"

"Tout s'est passé comme espéré", a réagi Arnaud De Lie (Lotto Soudal) après sa victoire dans l'Egmont Cycling Race (1.1), mardi à Zottegem. "Je remporte ma neuvième victoire et avec Jasper De Buyst troisième, nous récoltons des points UCI importants pour l'équipe (190, ndlr)."

"En raison de la chaleur, la course a été difficile ici. L'arrivée n'est pas facile, car il y a une légère montée. Au début du dernier tour, j'étais vraiment à la limite. Heureusement, j'ai pu à nouveau compter sur une équipe solide. Dans les 200 derniers mètres, j'ai été lancé mais je n'étais plus frais. J'ai été surpris de pouvoir garder tout le monde derrière moi. Peut-être que les autres étaient aussi fatigués."

Le dernier tour du circuit local a vu une série d'attaques, mais Lotto Soudal a gardé le contrôle. "Nous sommes restés devant tout le temps. Nous voulions rendre la course difficile et épuiser les autres sprinteurs. Chaque fois qu'un groupe s'isolait, il y avait quelqu'un de chez nous dedans. Florian Vermeersch était dans la longue échappée, Victor Campenaerts était constamment en tête de la course. Jasper De Buyst était mon 'leadout'. Il a dû continuer, car il a terminé troisième. Super, deux gars de notre équipe sur le podium. J'ai gagné ma neuvième course et j'espère continuer sur cette lancée."