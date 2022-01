Arnaud De Lie, vainqueur à Majorque dès sa troisième course chez les pros : "On a fêté ça avec modération !"

Arnaud De Lie, 19 ans, n'oubliera pas de sitôt son premier sprint chez les professionnels : le coureur de Vaux-sur-Sûre a remporté le Trofeo Playa de Palma dimanche à Majorque en devançant quelques valeurs sûres de peloton : Michael Matthews, Giacomo Nizzolo, Alexander Kristoff... et ce alors qu'il ne s'agissait que son troisième jour de course en tant que pro sous les couleurs de Lotto Soudal !

"Au vu de ma forme, j'étais très confiant, a réagi ce lundi Arnaud De Lie, contacté par nos soins. Et puis, j'ai pu compter sur une équipe très forte, je les en remercie ! Jusqu'à 500 mètres de la ligne d'arrivée, j'ai toujours eu quelqu'un à mes côtés. C'était très nerveux, mais on a réussi à rester en tête du peloton pour ne pas être surpris. J'ai lancé mon sprint à environ 150 mètres de l'arrivée, et j'ai gagné ! J'ai crié comme je le fais souvent quand je gagne, j'évacue toute la pression de la journée. Il y a des jours comme ça où tout se passe bien ! J'ai ensuite crié dans la radio pour dire à mon directeur sportif que j'avais gagné, et ensuite, on a fêté ça avec modération. Un peu de champagne, ça fait plaisir, ce sont de bons moments ! On a fait un bon week-end à Majorque, on l'a bien mérité."

L'équipe Lotto Soudal a en effet parfaitement lancé sa saison à Majorque, puisque Tim Wellens a lui remporté le Trofeo Serra de Tramuntana vendredi. Quant à Arnaud De Lie, même s'il aura un statut de coureur protégé sur plusieurs épreuves dans les mois à venir, il est hors de question de lui mettre de la pression sur les épaules cette saison.

"C'est une année d'apprentissage, et je n'imaginais pas du tout que j'allais gagner dès mon premier sprint, a repris cet amoureux des Flandriennes. Dimanche, j'avais du mal à réaliser ! Je garde le même état d'esprit, on ne veut pas brûler les étapes. Au niveau de la confiance, c'est parfait pour l'équipe comme pour moi. Ma prochaine course, ce sera dès le 18 février avec le Tour du Haut-Var. Il y aura peut-être une opportunité de sprint avant deux étapes plus dures. Cela me servira de préparation pour les Flandriennes, puisque je serai ensuite au départ de Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Ce sera ma première course en Belgique cette année. D'ici le Tour du Haut-Var, je vais m'entraîner en Belgique. Le temps n'est pas de la partie, mais cela forge le caractère !"