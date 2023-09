Arnaud De Lie se présente avec une confiance "presque à 100%" au départ de l’Euro de Drenthe

"Je me sens relativement bien", a ajouté De Lie, vainqueur du GP de Québec il y a deux semaines. "J’ai prouvé que j’étais bien au Canada. J’ai été malade un peu après mais la condition est bonne à l’entraînement. Je n’arrive pas avec 100% de confiance mais quasi. J’ai presque les mêmes jambes qu’au Canada"

"Cela va se faire à la position et à la pédale, deux choses que je gère relativement bien", t-il ajouté à propos de la sélection dans le circuit final. Un final où il espère accompagner l’autre leader belge Wout van Aert. "On a deux beaux leaders. On a des qualités similaires avec Wout mais il en a encore un peu plus que moi. On a le luxe de pouvoir venir ici avec deux belles cartes. On a tous les deux le même objectif : ramener la médaille d’or pour notre nation."

"Admiratif" pour "tout ce que van Aert a entrepris", Arnaud De Lie se verrait bien endosser le maillot de champion d’Europe dimanche soir au terme d’une course exigeante.

"C’est un parcours très technique et rapide. Ce sera une course difficile à contrôler. Une arrivée en sprint massif, je pense que ce n’est pas possible. Le maillot de champion d’Europe ? Beaucoup de gens sont durs avec. Ce n’est pas un maillot de champion du monde certes. Mais porter les couleurs du champion d’Europe, c’est beau. Un beau maillot bleu et blanc… comme les vaches, c’est toujours beau", a conclu De Lie sur le ton de la rigolade.