Arnaud De Lie satisfait de sa 2e place à Almeria : "Nous avons commis une erreur dans le final"

Arnaud De Lie (Lotto Dstny) et Jordi Meeus (Bora-hansgrohe) ont dû se contenter respectivement de la 2e et la 3e place dimanche lors de la Clasica de Almeria, remportée par l'Italien Matteo Moschetti (Q.63 Pro Cycling Team).

Pour Meeus, il s'agit d'une deuxième place d'honneur en deux jours après sa 3e place au Tour de Murcie. "J'avais encore la course de samedi dans les jambes", a reconnu Meeus lors de l'interview flash. "Le final était très agité avec de nombreux rond-points. Mes équipiers ont livré un travail fantastique pour me mettre en bonne position pour le sprint. J'étais bien placé mais je n'avais plus assez de puissance dans les jambes au moment de sprinter. C'est dommage, surtout pour mes équipiers."

De Lie n'est lui pas passé loin d'une quatrième victoire cette saison après avoir gagné la Classique de la Communauté de Valence et deux étapes de l'Étoile de Bessèges. "Nous avons commis une erreur dans le final en ne prenant pas à droite sur un rond-point. J'ai donc dû lancer mon sprint de loin. C'est dommage car sinon je gagnais mais cela peut arriver", a expliqué De Lie lors de l'interview flash.