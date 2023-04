Arnaud De Lie s’est amusé en Enfer et prend rendez-vous avec le futur à Roubaix

Il a beau avoir décroché plusieurs succès cette saison, Arnaud De Lie n’en reste pas moins un apprenti du peloton. S’il ne devrait pas tarder à pouvoir se mêler régulièrement à la lutte pour la victoire sur les plus grandes courses, le jeune coureur continue d’apprendre.

Un apprentissage qui passe notamment par des échecs et des jours plus compliqués. Ce dimanche, à Paris Roubaix, le coureur de Lotto Destiny a ainsi connu pas mal de soucis sur sa route vers le vélodrome. "J’avais de bonnes jambes et je me suis vraiment bien amusé aujourd’hui. J’ai malheureusement crevé dans le Bois de Wallers mais j’ai continué à me battre. J’ai réussi à revenir dans le groupe qui allait se battre pour la 15e place, mais j’ai connu une nouvelle crevaison dans le dernier secteur. C’est dommage mais ça reste une belle découverte de l’Enfer du Nord" témoignait De Lie dans un communiqué partagé par son équipe.

Après avoir découvert deux Monuments (ndlr : 95e à Milan-Sanremo) et décroché des places d’honneurs au Nieuwsblad et à A travers la Flandres, le Belge terminera sa saison des classiques du côté de la Flèche Brabançonne ce mercredi. Pour ainsi boucler une première longue session d’apprentissage par une victoire ?