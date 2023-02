Arnaud De Lie revoit ses plans et disputera le Circuit Het Nieuwsblad

Arnaud De Lie, en très grande forme en ce début d’année, a décidé de revoir ses plans et son calendrier. Il s’alignera finalement au départ du Circuit Het Nieuwsblad, course d’ouverture de la saison belge.



"Après une discussion entre notre staff et Arnaud, nous avons ajouté le Circuit Het Nieuwsblad à son calendrier. Nous avons le sentiment qu’avec sa forme actuelle, il peut être une valeur ajoutée à l’équipe. Arnaud, lui-même, a suggéré ce changement, parce qu’il pense que cela peut lui faire gagner une expérience importante pour la suite de sa carrière. Pour garder un certain équilibre, il ne disputera pas le Samyn", explique Lotto-Dstny, son équipe dans un communiqué.



Pour sa deuxième saison pro, De Lie a encore franchi un pallier. Il a gagné au sprint dès son premier jour de course à Valence avant d’étaler ses progrès à l’Étoile de Bessèges. La manière dont il a battu Mads Pedersen dans un final pour puncheur, sa capacité à passer les bosses et son tempérament offensif sont la preuve que le "gamin" a bien bossé cet hiver et qu’il peut déjà viser plus haut. Son changement de calendrier s’inscrit dans cette optique.