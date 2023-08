Arnaud De Lie remporte la Polynormande au sprint

Arnaud De Lie a remporté la 43e édition de La Polynormande (1.1), courue dimanche sur 170 km entre Avranches et Saint-Martin-de-Landelles en France.

Cinq coureurs ont formé l’échappée du jour avec Dimitri Peyskens (Bingoal-WB), Jens Reynders (Israel-Premier Tech) et les Français François Bidard (Cofidis), Damien Touzé (AG2R Citroën) et Léo Danès (CIC U Nantes Atlantique). Après une attaque à un peu de plus de 30 km de l’arrivée, Reynders a été le dernier rescapé de l’échappée avant d’être repris à 7 km du but. De nombreux coureurs ont ensuite tenté de sortir mais la victoire s’est jouée au sprint où De Lie s’est montré le plus rapide devant les Français Valentin Ferron (TotalEnergies) et Jordan Jégat (CIC U Nantes Atlantique).

'Le Taureau de Lescheret' décroche la 14e victoire de sa carrière, la 5e cette saison après la Classique de la Communauté de Valence, deux étapes de l’Étoile de Bessèges et le Grand Prix du Morbihan, pour succéder au palmarès de la Polynormande à Franck Bonnamour.