Arnaud de Lie remporte la Classique de la Communauté de Valence, sa première course en 2023 (VIDEO)

Première sortie et première victoire pour Arnaud de Lie qui s’est imposé au sprint sur la Classique de la Communauté de Valence.

La course espagnole était la première épreuve de la saison sur le sol européen. Au menu 190 km de course entre Valence et la Nucia.

Le coureur belge de l’équipe Lotto-Dstny signe le dixième succès de sa carrière. Il a surclassé au sprint Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies) et le Belge Jenthe Biermans (Arkéa Samsic).

Disputée entre 1969 et 2005, la Classique de la Communauté de Valence a fait son retour en 2021. L’an passé, l’Italien Giovanni Lonardi s’était imposé.