Arnaud De Lie, qui prendra ce mercredi le départ du Tour du Benelux avec l'ambition de remporter l'une ou l'autre étape, a prolongé le contrat que le lie à l'équipe Lotto Dstny jusqu'à la fin de la saison 2026, a officialisé la formation belge.

Le sprinteur de Lescheret, 21 ans, a fait ses débuts chez les professionnels l'an dernier et a été la véritable révélation de la saison : il a remporté 9 victoires et décroché quelques jolies places d'honneur.

Sa progression s'est poursuivie en 2023 avec, déjà, 7 succès (malgré une grave chute à Dunkerque en mai dernier), et des bons résultats sur les Flandriennes (2e du Circuit Het Nieuwsblad, 7e de Kuurne-Bruxelles-Kuurne...).

"Prolonger chez Lotto Dstny était un choix logique pour moi, souligne Arnaud De Lie dans le communiqué de l'équipe. On m'a fait confiance dès le début et je me suis senti tout de suite très bien. De plus, le projet que la direction m'a proposé pour les années à venir est prometteur. J'avais très envie de prolonger. Ce nouveau contrat me donne une certaine tranquillité d'esprit et le temps de m'améliorer pas à pas. Cette année, j'ai déjà pu mettre le nez à la fenêtre à plusieurs reprises dans des courses du WorldTour, ce qui montre que je continue à progresser. L'ambition est donc de devenir compétitif au plus haut niveau à l'avenir et de remporter une grande Classique."

"La prolongation du contrat d'Arnaud De Lie était une priorité, détaille Stéphane Heulot, le CEO de Lotto Dstny. Arnaud a connu une évolution fulgurante et est rapidement devenu l'un de nos leaders grâce à ses excellentes performances. Cet engagement à long terme nous donne l'opportunité de franchir les prochaines étapes au sein de Lotto Dstny, afin qu'ensemble nous puissions réaliser les ambitions d'Arnaud."