Arnaud De Lie "prêt pour une revanche" sur les Flandriennes et ambitieux en vue de Mian-Sanremo

Arnaud De Lie s’est accordé quelques jours sans courses avant d’aborder un nouveau tronçon bien rempli de saison qui débutera le 25 février avec le Circuit Het Nieuwsblad et se clôturera à la mi-avril avec la Flèche Brabançonne. Auteur d’une excellente première saison chez les professionnels l’an dernier (9 succès), le coureur de 20 ans a ajouté 3 victoires à son palmarès en début de saison et s’apprête à se frotter à une concurrence plus huppée sur des courses plus importantes.

"Ma saison 2022 a changé ma vie. Avant, j’étais inconnu au niveau international. À présent, quand les gens parlent du cyclisme en Province du Luxembourg, ils pensent à moi", explique-t-il dans un communiqué de l’équipe Lotto Dstny.

Impatient avant le début des Classiques, De Lie se veut ambitieux ("je veux faire mes preuves sur ces courses") même s’il est conscient qu’il a encore beaucoup de choses à apprendre. Il évoque notamment ses expériences de l’an dernier Kuurne-Bruxelles-Kuurne et à Gand-Wevelgem. "J’y ai appris beaucoup de choses. Ces deux courses sont très techniques. En Flandres, il faut mémoriser chaque virage, chaque secteur pavé et chaque côte parce que quelque chose peut se produire à tout moment. J’en ai vraiment fait l’expérience l’an dernier et j’en ai pris bonne note. J’ai déjà fait la reconnaissance de ces deux courses, je suis donc prêt à prendre ma revanche", dit-il à propos des deux courses qu’il a érigé en objectifs de la saison.