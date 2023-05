Arnaud De Lie opéré avec succès de la clavicule et absent "au moins 6 semaines"

Arnaud De Lie a été opéré avec succès d’une fracture de la clavicule, a annoncé l’équipe Lotto Dstny dans un communiqué ce vendredi. Le coureur belge avait lourdement chuté mardi lors de la 1ère étape des 4 Jours de Dunkerque et s’était procuré de multiples blessures dont la fracture d’une côte, d’une partie du sternum et un pneumothorax.

Après avoir passé deux nuits dans un hôpital français, Arnaud De Lie a rejoint la Belgique et l’hôpital d’Herentals plus précisément. "Arnaud restera une nuit supplémentaire à l’hôpital avant de regagner son domicile et entamer son processus de rétablissement", a précisé son équipe.

"Ça va prendre pas mal de temps avant qu’il ne puisse remonter sur un vélo", a prévenu le médecin de l’équipe Ronald Sneijers. "On fera de nouveaux examens concernant son pneumothorax la semaine prochaine", a-t-il ajouté, estimant son absence des courses à "au moins 6 semaines".

"Il faut être prudent avec son pneumothorax, le sternum va également mettre du temps à guérir. On ne va pas prendre de risque en vue d’une reprise de la compétition. La priorité c’est qu’il se soigne bien, qu’il guérisse et après on commencera à parler de courses."

Son équipe Lotto Dstny espérait pouvoir le revoir pour juillet, voire fin juin aux championnats de Belgique (25 juin), un scénario qui semble donc très peu probable.