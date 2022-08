Arnaud de Lie n’ira pas aux Mondiaux, Lotto-Soudal refuse de lâcher sa pépite

Lotto-Soudal préfère aligner de Lie sur la Gooikse Pijl, le GP Isbergues ou encore l’Omloop van het Houtland. Trois courses qui devraient permettre à la structure belge de faire le plein de points UCI.

Dans cette lutte pour un billet WorldTour, Lotto-Soudal (13.325 points) est dix-neuvième. La dix-huitième place (Movistar, 13.962) est encore à plus de six cents points. L’équipe de John Lelangue, a encore un mois et demi pour essayer de combler cet écart (les 18 premières équipes, au classement mondial, font partie du World Tour).