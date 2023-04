Arnaud De Lie motivé mais fatigué au départ de la Flèche Brabançonne : "Le printemps a été long… et réussi"

Arnaud De Lie va bientôt pouvoir s’accorder un peu de repos après un début de saison intense qui a débuté le 22 janvier en Espagne. Avant cela, il prendra part à une dernière course, la Flèche Brabançonne ce mercredi. Samuel Grulois l’a intercepté ce matin avant le départ.

"Ça a été long. J’ai vraiment envie de terminer la course et d’être claqué à la fin", a souri le leader de l’équipe Lotto Dstny, bien décidé à "tout donner" avant un repos bien mérité.

"J’avais mal au dos, et bien sûr aux jambes, après Paris-Roubaix dimanche. Lundi ça allait déjà mieux et ce mercredi je suis prêt pour la Flèche Brabançonne", a ajouté De Lie. "C’est une course qui peut me convenir. Je suis très motivé. On peut dire que mon printemps est réussi et si ça termine par une victoire de l’équipe, on sera encore plus contents."

Arnaud De Lie s’est distingué en tout début de saison en remportant le GP de Valence, et en décrochant deux victoires d’étape à l’Etoile de Bessèges. Il a ensuite montré son potentiel sur les Classique flandriennes avec une 2e place au circuit Het Nieuwsblad, une septième place à Kuurne-Bruxelles-Kuurne ou encore une 6e place sur A Travers La Flandre. Il a par ailleurs découvert ses premiers Monuments : Milan-Sanremo (95e) et Paris-Roubaix (50e, après deux crevaisons).