Arnaud De Lie devra donc continuer sa belle moisson de points, mais ce ne sera, en principe pas, sur un grand Tour : "Je vais suivre le Tour de France à la télévision. La Vuelta n’est pas non plus dans mon programme, mais cela pourrait encore changer. Cela dit physiquement je ne suis pas encore prêt à courir pendant trois semaines et puis il y a de belles courses pendant le Tour d’Espagne".

De belles courses comme l’Eurométropole Tour. Ce week-end, Arnaud De Lie continuera sa chasse aux points, sur la Heistse Pijl et lundi sur le Tour du Limbourg.