Arnaud De Lie : La nouvelle pépite du cyclisme belge débarque chez les pros

Ses qualités, c’est dans la ferme familiale et sur les routes reculées de la province de Luxembourg qu’Arnaud De Lie les a d’abord travaillées. " Je suis Ardennais donc j’aime bien faire les choses à 200%. C’est ça ma plus grande qualité ". Ardennais, le mot est lâché et chez Lotto Soudal il trouve particulièrement écho aux oreilles du directeur sportif Maxime Monfort. " Arnaud a les qualités d’un Ardennais" souligne l’ancien coureur pro. " C’est un battant, qui ne se plaint pas. Il est toujours heureux, il aime ce qu’il fait, il aime le vélo C’est vrai que nous sommes tous les deux issus de la province de Luxembourg et que je le connais depuis qu’il est tout jeune. Aujourd’hui il a grandi et le hasard fait que l’on se retrouve dans la même équipe donc clairement je le prends un peu sous mon aile. Il y a une proximité entre nous et je vais l’aider du mieux que je peux ".

Pour aider Arnaud sans lui brûler les ailes le staff de l’équipe Lotto lui a concocté un programme hybride dans lequel il pourra à la fois apprendre et briller histoire de ne pas perdre l’habitude de gagner. Il fera ses premiers pas au challenge de Majorque (du 26 au 30 janvier) et enchaînera avec deux courses par étapes en France. Mais le moment qu’il attend avec impatience ce sont les courses flandriennes. Kuurne-Bruxelles-Kuurne, Le Samyn, Gand-Wevelgem, mais aussi le Tour des Flandres, si tout va bien, Arnaud De Lie prendra le départ de 9 Classiques Flamandes cette saison. Une véritable marque de confiance et une aubaine pour le jeune routier sprinteur. " Je profite du moment " savoure Arnaud De Lie. " Pour moi le Tour des Flandres et Paris-Roubaix sont les plus belles courses de la saison. Ce sont des courses de guerriers ". Présenté comme un ‘dur au mal' le Lescheretois semble déjà bien armé pour affronter les bordures et les monts pavés avec en tête un exemple à suivre en particulier. " Je dirais Peter Sagan. C’est un style de coureur que j’aime vraiment bien avec une bonne pointe de vitesse mais qui n’en a pas fait sa principale qualité. Il savait aussi jouer sa carte sur les classiques flandriennes et c’est aussi là-dessus que j’aimerais bien jouer. Les bosses de plus de 10 minutes ce n’est plus pour moi. En dessous je peux être là. "

Conscient de ses qualités et de ses limites, Arnaud De Lie semble déterminé à s’installer rapidement au sein de l’élite sans oublier qu’à son âge il a évidemment beaucoup de choses à découvrir… A commencer par lui-même. " Même moi je m’ignore encore. Je n’ai que 19 ans et il y a encore beaucoup de choses que je dois trouver chez moi ".