Arnaud De Lie : "J'étais motivé de prolonger chez Lotto pour deux raisons : la confiance et l'ambiance"

Révélation de la saison, le coureur cycliste néo-professionnel Arnaud De Lie a prolongé d'un an son contrat avec l'équipe Lotto Soudal. Il est désormais lié avec la formation du World Tour jusqu'à la fin de la saison 2024.

"J'étais motivé de rester chez Lotto pour deux raisons. D'abord la confiance que l'équipe me donne. Dès ma première course, on a roulé pour moi. J'apprécie également l'ambiance dans cette équipe, on est fort soudé. Je m'entends vraiment bien avec le staff et les coureurs. C'est un point primordial à mes yeux. Et on ne me met pas de pression ici. Ca fait deux à trois mois qu'on sait où on allait, j'étais donc bien préparé pour le jour de la signature. Je suis heureux d'avoir prolongé. Ca change un peu mon statut. Avant, j'étais un néo-pro. Je peux maintenant envisager des victoires", a souri le coureur belge à notre micro.

A 20 ans à peine, De Lie a déjà remporté six courses (1.1) en une demi-saison parmi les professionnels: le Trophée de Palma le 30 janvier, le GP Jean-Pierre Monseré le 6 mars, la Volta Limburg Classic le 2 avril, le GP Marcel Kint le 29 mai, la Flèche de Heist le 4 juin et le Tour du Limbourg le 6 juin. Il a réalisé pas moins de 19 top 10 en 34 jours de course. Il occupe actuellement la 23e place au classement UCI, soit le meilleur au sein de la formation Lotto Soudal.