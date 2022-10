Arnaud De Lie fait le bilan de sa première année chez les pros : "J’aurais signé des deux mains pour réaliser une telle saison"

Autre point noir dans la saison, la descente de Lotto d’une division. Si cela peut inquiéter certains, Arnaud De Lie veut y retirer le positif.

Mathieu Van der Poel, on a oublié qu’il était en division deux et il a l’un des palmarès les plus garnis pour l’instant.

"Quand tu fais du vélo et que tu es en division un, ton envie est d’y rester. Mais je l’ai dit, Mathieu Van der Poel, on a oublié qu’il était en division deux et il a l’un des palmarès les plus garnis pour l’instant. Il y a des avantages et des inconvénients. Le désavantage, c’est au niveau de l’image, c’est un peu moins bien. Mais on a des avantages, on peut choisir notre programme et on aura les wildcard. Ça veut dire qu’on pourra participer à toutes les courses du plus haut niveau. Donc au Tour de France, à Milan-San Remo et toutes les plus belles courses au programme. Je pense qu’à ce niveau-là, on aura l’opportunité de faire un programme XXL, tant pour moi mais aussi pour les autres coureurs. Cela permettra de s’illustrer un peu mieux. On l’a vu cette année, par moments, on avait un peu une pénurie de coureurs. Et pour moi, quand on arrive sur la course, c’est pour aller chercher un résultat et pas pour aller chercher une 10ᵉ place", conclut Arnaud De Lie.