Arnaud De Lie et son train… entre frustrations et déceptions sur Paris-Nice

Un agacement que le jeune sprinteur a partagé avec ses équipiers à l’arrivée, ce jeudi. Une discussion franche, sans détour, qui prouve à quel point le Taureau de Lescheret est un compétiteur né : "La préparation du sprint a été compliquée et je pense qu’on était une nouvelle fois trop loin. J’ai essayé de suivre la roue de Jacopo (Guarnieri) mais on se faisait boxer dans tous les sens et ensuite c’était trop tard pour jouer la gagne. Je suis super déçu parce qu’on est venu ici pour gagner et on n’y est toujours pas parvenu. On doit apprendre de nos erreurs, cela doit nous servir pour les prochaines courses".