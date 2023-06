Arnaud De Lie donne son favori pour le championnat de Belgique : "Jasper Philipsen, il est une planète au-dessus de tout le monde"

Ce dimanche, c’est le championnat de Belgique de cyclisme sur route. Mais c’est aussi le retour dans le peloton d’Arnaud De Lie. Si la victoire sera compliquée, le coureur Lotto Dstny est ravi de reprendre la compétition après son grave accident aux 4 Jours de Dunkerque.

"J’espère aller jusqu’au bout demain. Mais, il faut voir comment la course se décante", explique Arnaud De Lie lors d’une longue interview accordée à Christophe Delstanche.

"Si on roule comme des papys jusqu’à l’arrivée, ça devrait aller. Si c’est plus décousu et que la course commence plus tôt, ce sera un peu compliqué. Après, au niveau de l’endurance, c’est pas mal, par contre au niveau des efforts violents tel le sprint ou la montée du Kemmelberg ce sera plus difficile. Je pense cependant qu’on a une belle équipe aussi avec de belles cartes à jouer. On compare souvent le championnat de Belgique à la loterie et je pense qu’on a une chance. Pourquoi pas Lotto Dstny cette année."

Coté favori, Arnaud en pointe un gros : "Jasper Philipsen. Il a prouvé dès son retour au Tour de Belgique. Je pense qu’il est une planète au-dessus de tout le monde si ça arrive au sprint massif. Mais, il y aura beaucoup de mouvements pour moi."

Si la victoire pour De Lie risque d’être compliquée ce dimanche, porter le maillot de champion de Belgique, c’est un rêve pour tout coureur belge : "C’est un maillot plein d’histoires. Tous les grands champions belges l’ont quasiment eu à part Greg Van Avermaet. Donc oui, ça fait rêver. Je l’ai déjà eu en catégorie de jeunes, mais c’est différent. Je pense que quand tu es professionnel et que tu peux porter ce maillot-là une année, il faut en profiter parce que c’est unique. Il y a peu de gens qui ont su l’avoir deux, trois, voire quatre fois. Quand tu l’as, il faut vraiment savourer l’instant présent", conclut Arnaud De Lie.