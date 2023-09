Arnaud De Lie disputera son premier Grand Tour en 2024 : "Le Tour de France n’est pas exclu"

"Je pense qu’Arnaud ne doit avoir peur de personne dans un sprint en bosse. Pas même de Wout et Mathieu. Est-ce qu’il va gagner à chaque fois ? Non. A Québec, il est revenu de loin et a dû sprinter dans le vent", complète Kurt Van De Wouwer, le manager sportif de Lotto-Dstny, dans Het Laatste Nieuws. "Dans les sprints plats, il se rapproche des meilleurs. Mais il est parfois encore un peu court en vitesse pure ou en puissance maximale absolue. Ses plus grandes forces sont la puissance pure et la longueur d’un sprint. Si l’arrivée est en montée, un sprint se joue plus sur la puissance pure que sur la vitesse pure", détaille encore Van de Wouwer.



Au Canada, le Taureau de Lescheret a fait grimper son compteur de victoires à 8, une de moins qu’en 2022. Il aura l’occasion d’égaler ou de dépasser ce total d’ici la fin de saison. Et s’il n’y parvient pas, son année sera tout de même réussie. Deuxième au Nieuwsblad, sixième à A Travers la Flandre ou septième à la Cyclassics, Arnaud De Lie a encore progressé cette année. Il est en mesure de jouer les premiers rôles en World Tour.



De Lie suit son plan de carrière à la lettre. Il ne veut pas brûler les étapes. La prochaine est déjà fixée. En 2024, il sera au départ d’un Grand Tour, son tout premier. "C’est ce qui est prévu", confirme Van De Wouwer. "Nous sommes en train d’étudier quel Grand Tour cela pourrait être, mais cela dépendra du reste de son programme et du parcours". Rien n’a donc encore été tranché. "Les trois Grands Tours constituent encore une possibilité. Habituellement, un coureur commence par le Giro ou la Vuelta, mais avec Arnaud, le Tour n’est pas exclu. Rien ne nous empêche de le faire débuter tout de suite dans le Tour", conclut l’ancien grimpeur.