Arnaud De Lie : "Déjà six victoires cette saison, c’est phénoménal…"

Arnaud De Lie est également revenu sur son début de saison canon, auréolé de six victoires pour ses premiers mois dans le peloton professionnel. "J’avais l’espoir d’au moins en décrocher une. Car la victoire, c’est ça que je recherche dans le vélo. Et il y en avait déjà une après trois jours de course. Ce succès a fait beaucoup ! Cela m’a donné énormément de confiance. À l’heure d’aujourd’hui, j’en suis à six. C’est vraiment phénoménal (sic). Et j’espère encore en décrocher une d’ici la fin de l’année…", affirme le "Taureau de Lescheret", visiblement pas tout à fait rassasié.