Arnaud De Lie avant Milan-Sanremo : "Sur cette course-ci, on a déjà vu beaucoup de surprises, pourquoi pas moi"

Arnaud De Lie disputera ce samedi le premier Monument cycliste de sa carrière avec Milan-Sanremo. Le jeune coureur wallon de Lotto-Dstny envisage la course, longue de quelque 300 kilomètres, avec sérénité, mais aussi l’envie d’apprendre.

Arnaud De Lie découvre les classiques et tout ce qui va avec. Pourtant, le coureur Lotto-Dstny était relax ce vendredi lors de l’interview qu’il a accordé à Jérôme Helguers. "On voit que c’est différent des autres courses. On vient à la présentation la journée d’avant car demain, ce sera quasi sept heures sur le vélo. Il y a moins le temps de faire ça au matin. Mais je suis content d’être ici et on sent que la pression monte un peu pour demain pour ce premier monument."

Si Arnaud a de bonnes sensations, il faudra toutefois se méfier de l’équipe de Pogacar et suivre. "Je sors bien de Paris-Nice, puis j’ai été un peu moins bien. Mais là, je pense que j’ai retrouvé des bonnes sensations. J’arrive confiant et on a une équipe forte. On a le luxe d’avoir Caleb et moi et peu d’équipes peuvent en dire autant. Ça pourrait être un avantage demain. Après, il faudra se positionner et puis ce seront les jambes qui parleront à la fin. Car on sera déjà bien à bloc quand l’équipe de Pogacar mettra en route. Mais, si on suit et qu’on est tous les deux au-dessus, il faudra savoir ce qu’il faut faire. On a la maturité pour bien s’entendre."

En cas de bon positionnement, Arnaud De Lie pourra-t-il lever les bras ce samedi fin d’après-midi ? Si le Belge ne pense pas être favori, il considère qu’il a sa chance : "Je pense qu’il faut partir avec cette ambition-là. Si on ne le fait pas, on n’a rien à faire ici. L’équipe compte aussi sur moi. Je pense que tout est possible. Sur cette course-ci on a déjà vu beaucoup de surprises. Je n’ai pas besoin de vous rappeler le palmarès. Alors pourquoi pas moi."

