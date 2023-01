Arnaud De Lie avant le début de sa saison : "Je suis impatient et déjà en bonne condition physique"

À 20 ans, la pépite se fixe avant tout des objectifs de résultats. "J’espère pouvoir décrocher de bons résultats sur des courses un peu plus relevées que l’année dernière, comme par exemple sur un Kuurne-Bruxelles-Kuurne ou un Gand-Wevelgem. Etre présent dans le final et pouvoir se battre pour la victoire sur ce genre de courses, voilà le grand changement pour moi par rapport à la saison dernière. Tout dépendra des circonstances de courses, si j’ai devant moi des gars comme van Aert, Van der Poel ou un autre grand costaud, je serais content d’être quatrième par exemple. Si ça arrive au sprint, que je termine quatrième alors que je sens que je pouvais faire mieux, il y aura par contre de la déception. Mais naturellement, quand on parle de bons résultats, on parle évidemment de la victoire. J’ai toujours été un 'winner', comme beaucoup de gens j’aime gagner. Mais vu ma saison l’année dernière, mon statut a changé, ce sera donc important pour moi de lever les bras".

"Je parle beaucoup de Kuurne, mais Gand-Wevelgem me fait vraiment rêver car c’est une course World Tour. Pour l’instant c’est vraiment la course qui me motive à aller m’entraîner pour arriver au top ce jour-là. Normalement je ferai aussi Paris-Roubaix, mais plus en mode découverte. On a vu beaucoup de surprises sur cette course alors pourquoi pas ?", imagine Arnaud De Lie.