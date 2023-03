Arnaud De Lie après San Remo : "J’ai déjà beaucoup appris et l’envie de revenir est présente"

Arnaud De Lie, 21 ans, n’oubliera pas de si tôt sa première participation à Milan-San Remo. Aux avant-postes au pied de la Cipressa, Arnaud termine finalement à la 95e place. Mais le sprinter belge reviendra sur la classique italienne.

Mathieu van der Poel s’est imposé avec la manière ce samedi à Milan Sanremo. Si Arnaud De Lie figurait parmi les outsiders avant la course, le Belge, qui disputait son premier grand monument était surtout venu pour apprendre comme il l’a confirmé.

"Mon objectif pour ce Milan-San Remo était d’accumuler autant d’expérience que possible. Et je peux dire que j’ai déjà beaucoup appris. J’ai réalisé dans les Capi que les jambes n’étaient pas au top et je me suis donc mis entièrement au service de l’équipe. J’ai essayé d’apporter ma pierre à l’édifice pour placer Caleb dans la Cipressa. Passer le pied aux avant-postes m’a donné un véritable kick. J’ai ensuite essayé de m’accrocher, mais j’ai fini par lâcher."

Le coureur Lotto Dstny termine finalement à 5'43'' du vainqueur. Au-delà du résultat, De Lie est tout de même content et il assure, on le reverra à l’arrivée de Sanremo : "Quoi qu’il en soit, il s’agissait d’une belle entrée en matière à Milan-San Remo, l’envie de revenir est bien présente ", conclut Arnaud De Lie.