Arnaud De Lie après sa première victoire chez les pros : "C’est incroyable"

Tim Wellens a en effet remporté l’épreuve du Trofeo Serra de Tramuntana vendredi. Dimanche, dans un sprint perturbé par une chute, l’Ardennais, néo-pro depuis le 1er janvier, a devancé le Colombien Sebastian Molano (UAE Team Emirates), 2e alors que Sasha Weemaes un autre Belge, de Sport Vlaanderen Baloise, 23 ans, a pris la 3e place.

"Pascal Ackermann a lancé le sprint pour Molano", a raconté encore Arnaud De Lie. "J’ai suivi Pascal puis j’ai tout donné et j’ai gagné, dès ma première semaine chez les pros, c’est incroyable. Normalement au début quand tu passes pro, c’est pour apprendre".

Arnaud De Lie a tenu à remercier aussi le travail de son équipe. "L’équipe toute entière a roulé pour moi aujourd’hui", a ajouté le jeune Belge dans un communiqué de Lotto Soudal. "Cela ne m’a pas mis plus de pression, mais je voulais bien sûr faire le mieux possible. Grâce à l’excellent travail de l’équipe, j’ai franchi le sommet de la dernière difficulté en très bonne position. Après, mes équipiers ont fait un gros travail pour me garder aux avant-postes. J’ai eu la chance aussi d’avoir Michael (Schwarzmann) avec moi, qui m’a piloté parfaitement dans les derniers kilomètres".