Arnaud De Lie ambitieux avant le départ de Paris-Nice : "Je veux lever les bras"

Arnaud De lie démarre Paris-Nice ce dimanche. Le sprinteur est ambitieux sur la Course au soleil et s’est exprimé avant le départ de la première étape.

Sur sa condition, l’Ardennais est positif. "Ma semaine s’est bien passée car j’ai eu du temps pour récupérer donc je suis assez frais", a-t-il expliqué avant le départ du peloton.

Concernant ses objectifs, le sprinteur a été très clair. "Je suis très motivé, mon ambition ici sera de lever les bras pour la première fois sur une course World Tour, a-t-il avancé. Il y aura des opportunités pour cela, notamment ce dimanche et lundi. Ces deux étapes me conviennent aussi bien l’une que l’autre. Il y a une belle occasion d’arriver à un sprint un petit peu plus réduit ce dimanche même s’il y aura certainement du vent sur la deuxième étape lundi. Ce sont des étapes qui peuvent me convenir."

Tout le monde sait que Merlier, Sam Bennett ou encore Matthews seront mes adversaires ce dimanche, que des grands champions.

Interrogé sur la pression grandissante qui l’entoure, le jeune coureur a pointé cela comme un élément positif. "Tu ne peux utiliser cette pression que de manière positive, cela fait du bien car cela veut dire qu’on te connaît et que tout le monde a un œil sur toi. Ce n’est qu’à mon avantage."