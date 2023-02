Arnaud De Lie, 7e de Kuurne-Bruxelles-Kuurne : "Je n’avais pas les meilleures jambes"

La 75e édition de Kuurne-Bruxelles-Kuurne a été remportée par Tiesj Benoot au terme d’un nouveau coup de maître de la formation Jumbo-Visma. Son coéquipier Nathan Van Hooydonck a terminé à la 2e place, tandis que Matej Mohoric complète le podium. Arnaud De Lie, 2e sur le Circuit Het Nieuwsblad samedi, s’est classé 7e après avoir "perdu" le sprint du peloton face à Christophe Laporte.

"C’était dur. Je n’avais pas les meilleures jambes aujourd’hui… J’ai mal à cause d’hier", a confié le Taureau de Lescheret au micro de Jérôme Helguers à l’issue de la course. "Mais je fais 2e du sprint du peloton, ce n’est pas si mal. Ça reste une bonne journée. C’est dommage qu’on ne revienne pas sur le premier groupe mais on ne peut pas tout gagner".

Fatigué après son impressionnante performance de la veille, le coureur de Lotto Dstny se dit tout de même satisfait de ce premier week-end de courses belges : "Je me sentais bien puis dans la 7e côte (Hameau des Papin, 1200 m à 6,6%), j’ai senti que je n’étais pas au top. Sûrement les efforts d’hier… mais c’était un bon week-end. Je suis content de mes performances. Faire deuxième du Nieuwsblad, c’est la plus belle performance de ma jeune carrière. Aujourd’hui c’était un peu moins bien mais c’est logique".