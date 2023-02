Arnaud De Lie 3e de la Clasica de Almeria, en évitant de justesse une chute au sprint

Matteo Moschetti (Q.36 Pro Cycling Team) a remporté la Clasica de Almeria (1.Pro) courue sur 190,3 km entre Puebla de Vícar et Roquetas de Mar dimanche en Espagne. L'Italien a devancé Jordi Meeus (Bora-hansgrohe) et Arnaud De Lie (Lotto Dstny).

Dès les premiers kilomètres, Sander De Pestel (Team Flanders-Baloise) et les Espagnols Luis Angel Maté (Euskaltel-Euskadi) et Eugenio Sanchez (Kern Pharma) ont pris la poudre d'escampette. Après avoir compté jusqu'à sept minutes d'avance sur le peloton, le trio a été repris à 67 km de l'arrivée. La victoire s'est finalement jouée au sprint remporté par Moschetti devant Jordi Meeus et Arnaud De Lie, gêné, qui a évité de justesse une chute dans les 50 derniers mètres. Moschetti décroche son premier succès de la saison, le 8e de sa carrière. Il succède au palmarès au Norvégien Alexander Kristoff (Uno-X), 4e dimanche.