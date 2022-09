Arnaud De Lie, 2e du Circuit du Houtland, a commis "une erreur cruciale dans le sprint"

Arnaud De Lie n’est pas parvenu à remporter son 10e bouquet de la saison mercredi à l’arrivée du Circuit du Houtland cycliste (1.1) jugée à Lichtervelde. Le sprinter ardennais de 20 ans de l’équipe Lotto Soudal a été devancé par Jasper Philipsen.

"L’équipe avait mis en place un train impressionnant pour moi, mais j’ai fait une erreur cruciale dans le sprint. J’ai attaqué de beaucoup trop loin", explique le néo-professionnel. "De cette façon, j’ai immédiatement pris une belle avance, mais dans les 20 derniers mètres, j’ai calé."

Au passage de la gare de Lichtervelde, il y a eu une chute impliquant un coureur de Lotto Soudal : "Nous nous sommes rapidement remis de cela. Rudiger Selig a donc pris en charge les 500 derniers mètres. Il est allé à toute vitesse. J’étais dans sa roue. Et puis j’ai fait l’erreur d’y aller à fond à 250 mètres de la ligne d’arrivée. Une erreur d’amateur. J’aurais dû attendre encore au moins 50 mètres ou plus. Je voulais surprendre un peu Philipsen, mais ça ne s’est pas bien passé."

"Deuxième n’est pas si mal non plus (il a rapporté 85 points UCI à son équipe, ndlr). Je perds contre le meilleur sprinter du monde et je suis sur le podium avec des gars qui ont déjà gagné des étapes du Tour de France. Bien sûr, je vais continuer à courir après cette dixième victoire. Le plus tôt sera le mieux.