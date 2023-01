Arnaud Bodart voit le verre à moitié plein après le partage du Standard : "Il y a du progrès, petit à petit"

Le Standard a repoussé son rendez-vous avec la victoire samedi après-midi à Seraing en partageant 1-1 lors du derby. Après ce troisième partage consécutif en championnat (5 matches sans victoire), Arnaud Bodart veut voir le verre à moitié plein.

"C'est forcément compliqué contre une équipe qui doit prendre absolument des points. Ils avaient une bonne organisation, on a joué dans des conditions très compliquées avec beaucoup de vent, de la pluie, le terrain très mou. Je pense qu'on s'en est bien sorti malgré cela. On a fait le jeu, on a produit de belles choses par rapport à ce que le coach demande. Défensivement, il faut qu'on continue comme cela. Encaisser sur corner, phase arrêtée, ça peut arriver", a déclaré le gardien liégeois au micro de Pierre Deprez.

Sixième de Pro League avec 31 points, le Standard a désormais besoin d'une victoire s'il veut garder le cap dans la moitié gauche du classement.

"Je pense qu'il y a du progrès dans le jeu. Petit à petit", positive Bodart. "Il va forcément falloir faire la différence. Il ne faut pas se focaliser là dessus. Quand on réfléchit trop, ça complique les choses. Le prochain match contre Malines, il faudra montrer quelque chose de supérieur et prendre cette victoire."