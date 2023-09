Arnaud Bodart soulagé mais consterné par la fin de match du Standard : "Ce qu’on a fait, c’est scandaleux"

Le Standard de Liège s’est enfin sorti de la spirale infernale dans lequel il était plongé depuis le 14 avril dernier pour décrocher son premier succès en Pro League depuis 156 jours. Une victoire 1-3 à Eupen synonyme de soulagement mais également caractérisée par une fin de match en souffrance.

"Je ne peux pas comprendre… C’est scandaleux ce qu’on a fait", a commenté à chaud Arnaud Bodart, encore sous le coup de l’émotion au micro d’Eleven/DAZN. Le portier liégeois n’a manifestement pas digéré les dernières minutes de jeu de son équipe, acculée par Eupen… après 80 minutes largement dominées par les Rouches.

"C’était un match très compliqué qu’on a finalement rendu facile en menant 0-3 sans être réellement mis en danger. On ne peut pas faire des choses comme ça. C’est incroyable. Je ne vais pas incriminer quelqu’un. Au niveau collectif, on ne peut pas subir comme ça et vivre une telle difficulté dans cette fin de match alors que le match était assez facile.

C’est une victoire clairement méritée. Il n’y a pas photo. Mais on a un peu joué comme des enfants à la fin et ça, ce n’est pas acceptable. C’est 1-3 mais pour le même prix, s’ils sont un peu plus justes, ils peuvent égaliser et ça, ce n’est pas normal", s’est lâché Bodart.

Malgré ce court-circuit final, le Standard a assuré l’essentiel. Stopper l’hémorragie. "Au final, on fait quand même un très bon match", a reconnu Bodart. "Il y a encore beaucoup de travail à faire, il faut continuer comme ça. On enchaîne très vite vendredi avec Westerlo. Il faut reproduire cela", a conclu le portier des Rouches.