Arnaud Bodart sera titulaire face à Gand : "Il a bien travaillé et a progressé durant la préparation" estime Ronny Deila

La saison 2022-2023 s’ouvrira ce vendredi soir avec une belle affiche entre le Standard de Liège et La Gantoise. Pour préfacer ce duel, Ronny Deila s’est exprimé face aux médias. L’entraîneur norvégien l’a confirmé, Arnaud Bodart sera titulaire face aux Buffalos

"Arnaud commencera le match" a affirmé le nouvel entraîneur liégeois. "Nous possédons deux très bons gardiens et c’est un privilège de les avoir dans mon noyau. Bien sûr Laurent Henkinet aurait voulu jouer mais Arnaud a été choisi comme n°1. Il a réalisé un excellent match contre le Borussia Mönchengladbach. Avec ce que nous avons comme qualité, nous ne devons pas être inquiets pour le poste de gardien" poursuit Deila qui estime tout de même que le choix ne fut pas facile à faire. "C’était difficile de trancher mais dans un sens, Arnaud a bien travaillé et a progressé tout au long de la préparation. Pour moi, c’est un choix logique" termine l’ancien coach du New York City FC.