Arnaud Bodart satisfait du point glané à Gand : "Quand ça ne va pas, il faut revenir aux bases…"

Reste à voir quelles étaient les consignes du coach Ronny Deila. Défendre à 11 pour espérer prendre un point ? Oui et non. "Les consignes ce n’était pas de prendre un point. On veut toujours marquer un but mais bon, il fallait qu’on retrouve notre état d’esprit, notre bloc et qu’on soit une équipe conquérante. Et bon, au final, je ne sais pas s’il y a pénalty mais… voilà. Cela aurait été un hold-up si on avait marqué ? Oui mais c’est la beauté du foot."

Bodart n’a pas pu passer à côté d’une question sur les nouveaux (ou anciens) bannis, Selim Amallah et Nicolas Raskin, mis de côté par la direction. Des évictions du noyau qui font du mal au moral du groupe ? "Au début, ça fait quelque chose, oui. Ce sont des personnes avec qui on est tous les jours. Mais bon, il faut faire son job, il y a des décideurs plus haut, on est sur le terrain pour faire notre boulot" conclut-il laconiquement.