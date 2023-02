Arnaud Bodart rend hommage à Jonathan Lardot : "Il est un peu sous-estimé en Belgique, j’apprécie son arbitrage"

Anderlecht et le Standard se sont neutralisés (2-2) ce dimanche soir, au terme d'une rencontre animée. Un partage qui ravit les Liégeois, globalement dominés par un Sporting plus entreprenant en deuxième période.

"C'est un très bon point. Surtout au vu de la deuxième mi-temps avec 2 buts annulés pour Anderlecht, et puis notre but chanceux pour faire 2-2", a avoué Arnaud Bodart au micro d'Eleven à l'issue de la partie. "Mais la chance ça se provoque. On fait du bon boulot depuis le début de la saison et à un moment donné ça paye. C'est vrai qu'on a eu ce brin de chance ce soir".

En fin d'interview, le portier du Standard a rendu hommage à Jonathan Lardot, arbitre de la rencontre : "J'apprécie son arbitrage. Il est un peu sous-estimé en Belgique. C'est vrai qu'il y a eu quelques phases délicates mais il a très bien géré la rencontre".

William Balikwisha, auteur d'un très beau travail sur l'ouverture du score d'Ohio, rejoint son gardien : "C'est un très bon point pris dans un match très compliqué. On aurait pu perdre ce match à deux reprises. Ils auraient pu mettre le 3-1. Mais on est resté patient et on a eu ce brin de chance. Un Clasico ça se joue 90 minutes. Ce n'est pas parce qu'on marque en premier qu'on gagne le match. Il faut rester en bloc et ne pas compter les efforts".

Samedi prochain, le Standard, 7e, accueille Westerlo, 6e : une rencontre importantissime en vue de la course aux PO1.