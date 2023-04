Arnaud Bodart perfectionniste malgré la victoire face au leader, Genk : "On recule trop, c'est toujours le même discours"

Victoire en patron du Standard contre Genk ce dimanche soir. Opposés au leader limbourgeois, les Liégeois ont confirmé leur appétence pour les "gros" en s’offrant le Racing au terme d’une prestation collective globalement très maîtrisée. Une victoire qui garantit (quasiment) aux Rouches de disputer, a minima, les PO2. Forcément, c’était la satisfaction qui régnait dans les rangs du Standard après la rencontre. Quoi que…

Débarqué à l’interview d’Eleven Sports, Arnaud Bodart faisait la moue. Pour lui, le Standard a joué avec le feu en 2e mi-temps et aurait même pu se brûler les ailes : "On descend trop. A chaque fois c’est le même discours en 2e mi-temps, on dit qu’il faut continuer avec la même énergie, mais au final on ne donne pas suffisamment et on s’expose quand même à des risques, un goal en 2e mi-temps aurait pu porter préjudice. Il faut qu’on s’améliore là-dessus."

Malgré tout, Bodart tenait à souligner la nouvelle clean-sheet du collectif liégeois et souligner la prestation d’ensemble de Rouches solidaires après la pause : "La défense, c’est primordial en foot. Il faut construire une défense solide et après on parlera de l’attaque. Je suis fier de mes coéquipiers, on va passer une super soirée."

Tournant (potentiel) de la 2e mi-temps, ce pénalty accordé (et finalement annulé pour hors-jeu- à Genk pour une faute d’Arnaud Bodart sur Anouar Ait El Hadj. A chaud, le portier liégeois avoue qu’il touche le joueur limbourgeois mais déplore le comportement de son adversaire : "Je le touche. C’est compliqué, en étant gardien, on essaie d’être offensif. Il est dos au jeu, j’essaie juste qu’il ne se retourne pas. Il vient toujours chercher le contact exprès, à un moment donné, il faudrait quand même faire quelque chose, on pourrait arriver à des pénaltys stupides."

Quasiment assuré de disputer les PO2, le Standard peut désormais aborder les deux derniers matches de phase régulière l’esprit plus léger : "On a un super match vendredi (NDLR : contre Charleroi) puis ce déplacement à Louvain. On se met dans une bonne situation donc on peut y aller avec hargne et libérés."